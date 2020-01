Debora van Zanger Rinus gewond geraakt na aansteken sigaar

De feestdagen zijn niet feestelijk afgelopen voor Debora Tieman, beter bekend als 'Romana' in de videoclips van haar partner 'Zanger Rinus.' Toen zij een sigaar wilde aansteken, vatten haar gezicht en haar vlam. Dat heeft Rinus aan RTL Boulevard bekendgemaakt. Debora is direct met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht en zij zou nu in een brandwondencentrum in Groningen verblijven.