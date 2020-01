Glossy voor 85 jaar oude Vereniging Grouwster Watersport (GWS)

Tegenwoordig is de vereniging met name bekend om de schouwen, waar ze een eigen klasse in het wedstrijdzeilen mee hebben. De vereniging houdt zelf de wedstrijden en hoeft daarvoor geen verantwoording af te leggen aan het watersportverbond. De enige andere klasse die op deze wijze bestaat, is de IFKS.

Ligplaatsen in Grou

Verder heeft de vereniging ook een haven met 200 ligplaatsen in Grou. Dat was in 1935 ook de reden om de vereniging op te richten. Destijds werden de schouwen gebruikt door bijvoorbeeld de bakker en de postbezorger om hun goederen rond te brengen. Deze mensen hadden veelal geen ruimte aan huis voor zo'n boot, dus bestond er de behoefte aan een vereniging. De haven die daar uit kwam is dus uitgegroeid tot een grote haven, die nog altijd in verenigingshanden is.