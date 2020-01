UNIS Flyers veel te sterk voor Chiefs Leuven

Na bijna 14 minuten spelen maakte Pippo Limnell de openingstreffer. Niet veel later kwamen de Flyers op 2-0 voorsprong door Lars den Edel. Nog voor het eind van de eerste periode kon Den Edel de stand op 3-0 zetten.

In de tweede periode was Trevor Petersen op dreef. Hij maakte de 4-0 en de 5-0. Leuven wist ook een punt te scoren, William Kangasniemi zette de 5-1 op het scorebord. Den Edel bouwde met zijn derde treffer de voorsprong van de Flyers echter verder uit naar 6-1 en dat was ook de stand na deze periode.

Petersen maakte in de derde periode zijn hattrick compleet: 7-1. Brent Janssen wist daar nog een punt aan toe te voegen voor de ijshockeyploeg uit Heerenveen en zo sloot UNIS Flyers de avond af met dikke winst op de Belgen.