Youtuber Kalvijn brengt hippe versie 'In Nije Dei' met De Kast uit: "Een uitdaging"

De Kast bracht In Nije Dei voor het eerst uit in 1996, het jaar waarin Kalvijn werd geboren. De Friese band wilde het nummer opnieuw uitbrengen en kwam via de kinderen van de bandleden op het idee om de 23-jarige Kalvijn daarvoor te vragen.

Kalvijn moest er wel even over nadenken. "Het is niet echt mijn genre. Het is een ballad, een liefdesliedje, en dat maak ik normaal gesproken nooit." Hij wilde zich er wel in verdiepen, maar het schrijven van de tekst moest vanzelf gaan. "Als ik na een paar uur vastloop, dan moet ik het gewoon opgeven. Maar het ging best wel makkelijk."