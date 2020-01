Bobsleeteam met Dennis Veenker pakt gedeeld 16e plaats in Winterberg

Bobsleeër Dennis Veenker uit Damwâld is vrijdag 16e geworden met de viermansbob tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Winterberg. Het Nederlandse team moest de plaats delen met de Roemenen. Beide landen zetten na twee runs een totale tijd neer van 1.51.91 en dat was 1.38 seconde langzamer dan de winnaars.