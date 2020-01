Berger over ravage kettingbotsingen oudjaarsnacht: "Niet normaal, zo druk"

Onherkenbaar

Dat de situatie uniek was, blijkt wel uit een rondleiding bij het bedrijf van Hof. Achter een hek staan verscheidene auto's die bij de botsingen betrokken waren. Een Mini, Audi en VW zijn volledig onherkenbaar worden door de impact. "Bij de Mini zie je dat die tussen twee andere auto's in heeft gezeten, want er is voor en achter ook schade." Een kleine Peugeot daarnaast heeft dezelfde schade. "Hier ligt de voorkant er ook uit, maar gelukkig is er bij de bestuurderskant niks aan de hand", aldus Hof terwijl hij langs de auto loopt.