Commissaris Brok in nieuwjaarstoespraak: "Gaat goed met Fryslân, maar ook schaduw"

Verder sprak Brok over de landbouw: "De concepten van het verleden, zijn niet altijd de concepten van de toekomst. De landbouw heeft in onze provincie daadwerkelijk toekomst. Maar het zal ook anders moeten, met meer aandacht voor de kwalitatieve groei van de sector".

Daarbij vindt de commissaris dat we als consumenten moeten nadenken over de prijs die we willen betalen voor ons voedsel. "Zijn we bereid om meer dan de huidige 14% van ons inkomen te betalen voor ons voedsel?"