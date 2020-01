Arno Brok: "Landbouw moet ruimte krijgen, maar het moet wel anders"

Commissaris van de Koning Arno Brok zei in zijn nieuwjaarstoespraak in Leeuwarden dat we de landbouwsector in onze provincie de ruimte moeten geven. Hij benadrukte echter wel dat het anders moet. Bij de transformatie van de landbouw wordt ook inspanning gevraagd van zuivelcoöperaties, danken, veevoerproducenten en de consument.