Friese burgemeesters willen vuurwerkverbod landelijk geregeld hebben

De oplossing ligt eerder in de gemeenschap. Op plaatsen waar mensen met elkaar op verantwoorde wijze vuurwerk afsteken, zo zeggen onder meer burgemeester Hayo Apotheker van Noardeast-Fryslân en Marga Waanders van Waadhoeke.

Niet lokaal regelen, maar landelijk

Landelijk is er een aantal politieke partijen dat vindt dat er een vuurwerkverbod moet komen. Andere partijen vinden dat het lokaal moet worden geregeld. Geen van de Friese burgemeesters ziet daar heil in. Oebele Brouwer van Achtkarspelen zegt dat dat alleen maar symbolisch zou zijn. Het is volgens hem niet te handhaven.

Dat zegt ook burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. Hoewel hij voor een verbod op knalvuurwerk is, is hij wel voorstander van het carbidschieten. Dat levert volgens hem waardevolle ontmoetingen op binnen dorpsgemeenschappen.

Burgemeester Hayo Apotheker kan zich daar ook in vinden. Zelf denkt hij dat het verkrijgen van draagvlak voor een vuurwerkverbod een zaak van de lange adem wordt. "Het is een traditie en dat verander je niet snel." Hij ziet dat er op meerdere plaatsen kleine initiatieven ontstaan die voor een hoop plezier zorgen. "Het individuele gaat er wat vanaf. Mensen staan op een plein en er is dan nog een vader die daar op verantwoorde wijze mooi siervuurwerk afsteekt. Dat geeft dan een heel sfeervolle jaarwisseling", aldus Apotheker.