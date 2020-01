SC Cambuur dreigt Kallon kwijt te raken

Cambuur heeft de buitenspeler twee aanbiedingen gedaan om zijn aflopende contract te verlengen, maar daar is Kallon met zijn zaakwaarnemer niet op ingegaan. Sinds oktober is Cambuur bezig om het contract te verlengen en naar eigen zeggen is de club daarin ver gegaan. Als Kallon geen nieuw contract tekent, betekent het dat hij aankomende zomer gratis naar een andere club kan overstappen.

"Verdediger in beeld"

De koploper van de eerste divisie versterkt zich mogelijk nog met een rechterverdediger. Door de blessure van Jordy van Deelen is Doke Schmidt de enige rechtsback in de selectie. Trstan Dekker van VVV-Venlo zou daarvoor in beeld zijn bij Cambuur, maar technisch manager Foeke Booy van SC Cambuur wil daar niets over zeggen: "Ik ga niet in op namen".