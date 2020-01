Te veel reeën op Ameland: beheerder en gemeente trekken aan de bel

De belangrijkste oorzaak van de explosieve groei van het aantal reeën ligt volgens de Wildbeheereenheid in het aantal dieren dat ze jaarlijks mogen afschieten. Dat waren altijd zo'n 55 reeën per jaar, maar drie jaar geleden werd dat aantal, op last van de Faunabeheereenheid Fryslân, gehalveerd.

Waarom dat precies moest, weet voorzitter Nagtegaal van de Wildbeheereenheid Ameland niet. "Maar door het korten op het afschieten zijn het er inmiddels veel te veel geworden. Vorig jaar werden er 198 reeën geteld op Ameland. Daar mag je gerust nog de helft bij optellen. We zitten nu op zo'n 300 reeën. En dat terwijl er maar leefruimte is voor tussen de 100 en 150 herten."

Agressieve reeën

Als er teveel reeën komen, verjagen de dieren elkaar uit hun territorium. Ze gaan zwerven en komen bijvoorbeeld vaker op wegen terecht. Over 2019 waren er in totaal 21 dodelijke aanrijdingen met reeën. Het betekent ook dat de herten steeds dichter bij de dorpen op Ameland komen. "We zien zelfs dat reeën in de dorpen komen en daar agressief zijn tegen honden en mensen. Dat terwijl de ree normaliter een schuw dier is."

De Wildbeheereenheid heeft al meerdere keren contact gezocht met de Faunabeheereenheid Fryslân, die uit naam van de provincie het beheer doet. Ook de burgemeester van Ameland heeft een brief geschreven.

Volgens de Faunabeheereenheid Fryslân mogen er op Ameland na 13 januari weer diverse reeën worden afgeschoten. De Wildbeheereenheid kan daarna tot 1 april een werkplan indienen om eventueel meer herten te schieten.

Faunabeheereenheid: mogelijk bijstellen

Secretaris Robbert de Vries zegt dat het aantal reeën dat mag worden geschoten, naar beneden is bijgesteld, nadat er in de Tweede Kamer discussie ontstond. Hij zegt dat de Faunabeheereenheid goed naar de situatie op Ameland zal kijken en dat het niet onlogisch is om het aantal dat mag worden geschoten weer wat naar boven bij te stellen.

Maar de Wildbeheereenheid op Ameland moet ook goed aangeven of er alternatieven zijn. De Vries denkt dan bijvoorbeeld aan het verlagen van de snelheid op die plaatsen waar aanrijdingen met reeën zijn geweest.

Voor Nagtegaal is de oplossing duidelijk: "We moeten terug naar een afschot van 55 stuks per jaar. Daarmee kunnen we kijken of we het weer onder controle kunnen krijgen".