Vrijdagmarkt over vuurwerkverbod: "Verbied het maar!"

Een ander vertelde dat hij het vroeger prachtig vond, maar er nu - vanwege al het gedoe - wel klaar mee is. Een van de kooplieden was ook eerlijk over zichzelf: "Vorig jaar ging het bij ons ook mis. Toen viel het potje om en vlogen de vuurpijlen de gang in. Onverantwoord natuurlijk maar ja, de drank in de man..."

De voorstanders van een verbod zijn wel bezorgd over het handhaven daarvan. "Dat is niet te doen. Iedere knal een bon!" Twee senioren waren niet bepaald te spreken over de politie: "Ze gooien die dingen op de galerij, je schrikt je wezenloos. Maar een smeris zie je nooit! En het zijn ook geen kinderen hè, het zijn dertigers. Niet normaal!"

De meesten denken dat georganiseerde vuurwerkshows de oplossing zijn. "Een mooi feest in alle dorpen en steden met een show die door de gemeente wordt georganiseerd, laten we dat maar eens proberen."