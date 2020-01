Boerenactiegroepen krijgen dreigbrief: frontvrouwen gaan er anders mee om

Op 24 december ontvangen

De brief is al op 24 december bezorgd bij de partijen. Zo ook bij Farmers Defence Force, waar Jitty van der Werf uit Hitzum destijds in het bestuur zat. Zij is later uit Farmers Defence Force gestapt en heeft Belangen Agrarysk Fryslân opgezet. In de afbeelding van de brief zijn diverse regels doorgehaald. Volgens Sieta van Keimpema zou hier schokkend taalgebruik staan.

Frontvrouwen denken er anders over

Sieta van Keimpema uit Nes heeft als frontvrouw van Farmers Defence Force besloten geen aangifte te doen. Volgens haar is er goed contact met de politie en wil ze het daar ook graag bij laten. Het naar buiten brengen zou alleen maar meer ophef en problemen veroorzaken. Ze wil geen olie op het vuur gooien.

Jitty van der Werf denkt er echter anders over. Zij neemt de brief dermate serieus dat ze wel aangifte heeft gedaan, uit naam van alle boeren. Ook op advies van de officier van justitie, waar ze mee gesproken heeft.