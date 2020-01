Mulder en Flokstra blijven ook volgens seizoen bij korfbalclub LDODK

Niet alleen het bestuur, maar ook de spelers van de selectie zijn blij dat de mannen bij de club blijven. Mulder: "Dat kwam goed uit, want dat was ik ook zelf van plan. Ik vind namelijk dat mijn werk bij deze mooie club nog lang niet af is. Daarnaast ben ik erg blij dat Jan Jouke ook volgend seizoen bij de selectie betrokken blijft. Ik zeg niet dat ik niet zonder hem kan, maar het scheelt niet veel."

Naast deze twee mannen maken ook Marjo de Haan en Bart Jan Scheenstra deel uit van de technische staf van de korfbalclub voor Gorredijk en Terwispel.