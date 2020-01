Zo'n 600 huishoudens in Noordoost-Fryslân zaten vrijdagochtend een poos zonder elektriciteit, dat heeft netbeheerder Liander bekendgemaakt. Het ging om adressen in Ee, Kollum, Oudwoude en Westergeest. Volgens Liander zou het gaan om een 'spontane storing.' Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. Rons half twaalf is de stroomstoring opgelost.