'Vriendschapszaaier' Simon Vuyk door Leeuwarden op zijn bakfiets

"Ik ben 5.15 vertrokken. Ik rijd van Harlingen naar Leeuwarden, daar begint officieel de eerste etappe op het Zaailand. Tot Dronrijp had ik alleen maar regen en het was pikkedonker," zei Vuyk 's ochtends vroeg. "Ik ben bezig met een project waarmee we proberen eenzaamheid op een positieve manier te bestrijden. Het gaat om eenzaamheid en het middel is vriendschap. Wat is mooier dan in je eentje naar Leeuwarden te fietsen met dat in je achterhoofd," zegt Simon Vuyk in zijn regenpak. Want slecht weer, dat was het wel.

'Vriendschapszaaier'

Vuyk heeft in de loop der tijd al een mooie bijnaam gekregen. "Men noemt mij een 'vriendschapszaaier,' dat ben ik maar over gaan nemen. Maar daar zijn meerdere van, en die ga ik opzoeken met mijn bakfiets. Tot vanavond half zeven zijn we wel bezig."