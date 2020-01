Goed nieuws voor bobsleeër Dennis Veenker: steun van een grote sponsor

Veenker is onderdeel van het bobsleeteam van piloot Ivo de Bruin. Verder bestaat het team uit Joost Dumas, Janko en Jelen Franjic. Ze zijn blij met het geld van het fonds. "We zijn als bobsleeteam heel erg afhankelijk van bijdragen van bond en eigen sponsoren", zegt het team. "Dankzij de samenwerking met het TeamKPN Sportfonds hebben we nu ook de extra middelen. Hiermee kunnen we investeren in de benodigde ondersteuning om onze ambitie richting Beijing te realiseren."

Het bobsleeteam zal het geld steken in het trainingsprogramma, wedstrijdvoorbereiding en materiaal. Bovendien gaan ze zien naar een fysiotherapeut en een assistent-trainer, om het niveau omhoog te halen.

Geld voor teamsporten

Het fonds van KPN is voor teamsporten in Nederland, met name voor sporen die sportbond NOC*NSF niet tot de 'focussporten' rekent. Die sporten krijgen minder financiële steun van de bond. Het KNN-fonds stelt volgend jaar in totaal 100.000 euro beschikbaar voor bepaalde teams.