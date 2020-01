Bobsleeër Dennis Veenker zeer blij met steun van grote sponsor

Veenker is onderdeel van het bobsleeteam van piloot Ivo de Bruin. Verder bestaat het team uit Joost Dumas, Janko en Jelen Franjic. Ze zijn blij met het geld van het fonds. "We zijn als bobsleeteam heel erg afhankelijk van bijdragen van bond en eigen sponsoren", zegt het team. "Dankzij de samenwerking met het TeamKPN Sportfonds hebben we nu ook de extra middelen. Hiermee kunnen we investeren in de benodigde ondersteuning om onze ambitie richting Beijing te realiseren."

Het bobsleeteam zal het geld steken in het trainingsprogramma, wedstrijdvoorbereiding en materiaal. Bovendien gaan ze zien naar een fysiotherapeut en een assistent-trainer, om het niveau omhoog te halen.

Geld voor teamsporten

Het fonds van KPN is voor teamsporten in Nederland, met name voor sporen die sportbond NOC*NSF niet tot de 'focussporten' rekent. Die sporten krijgen minder financiële steun van de bond. Het KNN-fonds stelt volgend jaar in totaal 100.000 euro beschikbaar voor bepaalde teams.

Veenker: "Het is echt super"

"Het is geweldig dat er een sponsor bij is," zegt Veenker. "Dat scheelt veel in het budget en in wat wij kunnen doen. We hadden een groot budgettekort voor het hele seizoen. Als dan zo'n sponsor komt, dan is dat echt super. Om hoeveel geld het gaat weet ik niet precies, maar het is genoeg om het seizoen af te maken. En de kans is aanwezig dat ze langer aan boord blijven."

Het geld zal met name voor faciliteiten worden gebruikt, geeft hij aan. "Bijvoorbeeld het eten of de hotels waar we in slapen. En het reizen. We moeten nog eens naar Letland, dat is twee dagen rijden, maar nu kunnen we misschien het vliegtuig pakken." Het kan een kwalificatie dichterbij brengen, meent hij. "We moeten ons kwalificeren in 2021-2022, maar als we nu al beginnen met een goed programma, dan komt kwalificatie in theorie al een stuk dichterbij."