Fries bedrijf wint innovatieprijs op grote technologiebeurs in Las Vegas

"Wij zijn één van de meest vijftig meest hightech-innovatieve bedrijven van Nederland, en samen met prins Constantijn en staatssecretaris Mona Keizer mogen wij mee naar Las Vegas om daar de meest innovatieve Nederlandse producten te laten zien op het gebied van 'consumer goods,'" zegtStuiver. "Men verwacht meer dan 200.000 bezoekers, de grootte is gigantisch. Er zijn drie verschillende venues in Las Vegas, elk ter grootte van de RAI in Amsterdam."

Water opnieuw gebruiken

Ze legt uit war haar bedrijf eigenlijk doet. "Wij hebben een water recyclestysteem ontwikkeld, een apparaat zo groot als een koelkast waarmee je je eigen bad-, douche- en wasmachinewater kunt reinigen. Zo kun het weer gebruiken. Wij hebben een techniek ontwikkeld zonder filter, omdat die altijd verstoppen en onderhoud vergen. Wij hebben een systeem ontwikkeld dat helemaal zelfreinigend is en geen filters gebruikt. Dan heb je erg een omkijken naar."

Entree naar Amerika

Het bedrijf zit in Leeuwarden, maar wil ook graag in Amerika beginnen. "De beurs is voor ons een entree in Amerika, we hebben daar een kantoor geopend. We hebben een wereldproduct, want waterschaarste is een wereldprobleem. Wij worden daar gepositioneerd, er komen heel veel pers, investeerders en bedrijven op zoek naar partners."

Partners vinden

Het levert volgens Stuiver nu al wat op. "Wij hebben ons product ook ingediend om mee te dingen voor een innovatieprijs. Wij hebben gewonnen in onze categorie, 'sustainability, ecodesign and smart energy,' die hebben wij gewonnen. Er zijn maar twee bedrijven van de twaalf categorieën die een prijs hebben gewonnen. Je gaat er nog niet meteen vanuit dat je een deal sluit, maar wat we hopen is dat we de juiste partners vinden die daar voor ons aan de slag kunnen gaan."