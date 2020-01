De Elfstedenhal in Leeuwarden maakt zich op voor NK Shorttrack

"Het is wel spannend. Ook hartstikke leuk dat ze bij ons in de hal komen en dat wij het mogen organiseren. We zijn druk bezig om een mooi toernooi neer te zetten," zegt Folkert Brouwers van Trias Shorttrack als de organiserende shorttrackvereniging.

Eigenlijk in Thialf

Hij legt uit hoe de wedstrijden in Leeuwarden terecht zijn gekomen. "Dat wordt geselecteerd door de KNSB. Organisatorisch hadden we er niet op gerekend, het zou aanvankelijk in Thialf plaatsvinden. Maar door de drukte in Thialf en het opbouwen van podia kwamen ze met de tijd in de knoop, en toen zijn wij gevraagd. We zeiden meteen ja. We moesten wel even nadenken of we het voor elkaar konden krijgen met alle vrijwilligers, maar we zijn gek op shorttrack dus we zien graag dat het in Leeuwarden in de hal komt."

Mooie entourage

Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Brouwers: "Wij zijn al een paar weken aan het voorbereiden. Shorttrack moet voor het publiek ook aantrekkelijk zijn, dus we willen graag een tribune bouwen en een mooie entourage maken. Daar is wel wat voor nodig. De NOS komt ook met camera's. Maar de Elfstedenhal is erg flexibel, dus voor de sporters is er voldoende ruimte."

Mixede Gender Relay

Aan het einde van het toernooi is er een zogenoemde Mixed Gender Relay. "Dat is wel een hele leuke, nieuwe ontwikkeling: de vrouwen en mannen samen, dus twee mannen en twee vrouwen die in relay tegen elkaar strijden. Dat is relatief nieuw, volgens mij doet het op de komende Olympische Spelen ook mee. Een mooie aanvulling op de sport, en Nederland zal ook kansen maken," denkt Brouwers.

Gratis

De entree is gratis, vertelt hij. "Wij proberen de tribunes vol te krijgen." Op zaterdag begint de kwalificatie om 10.00 uur en de wedstrijden om 11.30 uur. Op zaterdag zijn de warming-up om 10.30 en de finales van de 1.500 meter om 11.00 uur.