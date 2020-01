Al meer dan 150 kerstbomen ingeleverd voor de ijsberen in AquaZoo

General manager Jeroen Loomeijer van AquaZoo zegt dat er veel belangstelling is. "We hadden een wens om wat meer groenblijvers op het park te hebben. We hebben ijsberen, en ijsberen en dennenbomen vonden wij wel een mooie combinatie. We hadden zelf ook een kerstboom met kluit, maar eigenlijk gooi je die standaard weer weg. Zo groot is de tuin ook weer niet. Dus toen dachten we: laten we de bezoekers vragen hun kerstboom mee te nemen, die planten wij dan en als beloning geven wij een vrijkaartje weg."

Al meer dan 150 kerstbomen

De respons is boven verwachting, geeft Loomeijer aan. "Het is een mooie oplossing, want als je bomen wilt aanschaffen dan ben je zo een paar honderd euro kwijt per boom. Wij helpen nu mensen van hun boom af, iedereen wordt hier blij van. We hebben er nu meer dan 150 binnen. Het is maar afwachten wat de respons is, maar het is boven verwachting. Mensen kunnen komen kijken en wellicht vinden ze hun eigen kerstboom terug. Er zijn de hele dag twee, drie mensen meer bezig om ze van de receptie naar de ijsberen te krijgen. Er wordt hard geschept."