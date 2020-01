Mensen misselijk aan Rembrandtstraat in Leeuwarden

De brandweer van Leeuwarden heeft donderdagavond metingen verricht in een huis aan de Rembrandtstraat, nadat meerdere mensen in de woning zich niet goed voelden. Ze hadden last van hun keel en waren misselijk. Ze zijn onderzocht door medewerkers van de ambulance. De brandweer heeft onderzocht of er sprake was van koolmonoxide, maar dat was niet het geval. De woning is daarna goed geventileerd. De bewoners kregen het advies om voorlopig geen schoonmaakmiddelen te gebruiken.