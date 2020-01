Noordoost-Friesland blijft krimpen

Andere flink groeiende gemeenten zijn vooral gemeenten met meer stedelijk gebied, zoals Heerenveen en Smallingerland. Bijna alle Friese gemeenten zijn gegroeid het afgelopen jaar, op Achtkarspelen, Harlingen en Ooststellingwerf na.

Sinds 2015 is de bevolking ongeveer een half procent kleiner geworden in het noordoosten van Fryslân, één van de negen aangewezen krimpregio's. Van zo'n regio werd in 2014 verwacht dat de bevolking in 2040 ten minste 12,5 procent gekrompen zal zijn.