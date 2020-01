Nieuw trainersduo Harkemase Boys: "Nooit te beroerd om de club te helpen"

Vorig seizoen stond Schotanus ook al een paar wedstrijden voor de groep als interim-trainer. Nu dus weer. Wil hij niet eens vaste hoofdtrainer worden? "Nee, dit is weer als interim en voor volgens seizoen heeft de club ook al een trainer. Vorig jaar was het voor een paar wedstrijden. Nu een half seizoen en er is nog heel veel te behalen."

School, camping en voetbal

Schotanus stopte na vorig seizoen bij Harkemase Boys, omdat hij dat niet langer kon combineren met zijn werk als docent en campingeigenaar in Oudemirdum. Dus ook nu blijft hij niet langer. "Het is gewoon moeilijk om te combineren. Dus het was een bewuste keuze. De club wist ook wel dat ik liefhebber ben, dus daarom kwamen ze weer bij mij uit. Nu helpen we de club vijf maanden. Daarna gaat de focus weer op het onderwijs en de camping."