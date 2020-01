Nieuwe actie om afval containerramp op te ruimen: "De vervuiler betaalt"

Het broedseizoen begint in april. Daarvoor moet er dus zoveel mogelijk afval zijn opgeruimd. Eenvoudig wordt het niet, geeft Van Gent toe, want het zijn heel kleine korreltjes. "Je moet het zand een beetje omwoelen, zodat de korreltjes naar boven komen. Dan kun je met een zuiger wel opzuigen. Dan worden de korreltjes en het zand weer van elkaar gescheiden."

Om de natuur denken

Bij het opruimen wordt rekening gehouden met de natuur. "We gaan ook heel goed opletten dat we het ecologische systeem op het strand niet verstoren, dus we doen het in etappes", zegt Van Gent. "Rijkswaterstaat heeft daar een paar ecologen voor beschikbaar gesteld."