Piet Paulusma debuteert bij Omroep MAX en zegt nog steeds "Oant moarn"

Aan de kleuren van het weerbericht is hier en daar wat veranderd, maar veel is hetzelfde. "Het is het weerbericht, zoals ik het altijd maak, dus buiten. Vandaag was het in de Engelse tuinen, vlabkij in Harlingen. Morgen ook nog even in de buurt, maar langzaam maar zeker maken we een schema en gaan we ook verder weg."

Piet zijn handelsmerk was in de 23 jaar bij SBS de groet op het einde van het weerbericht: "Oant moarn!" Dat is by Omroep Max niet anders, vertelt hij. "'Oant moarn' is meegegaan. Het loopt allemaal weer. De aanvragen voor de locaties komen al binnen, de foto's voor achter de weerkaart ook."

Niet naar SBS gekeken

SBS wilde na 23 jaar niet verder met Paulusma als weerman. Op het nieuwe weerbericht van SBS komt wat kritiek. Paulusma houdt zich daar niet mee bezig. "Ik hoor hier en daar iets, maar ik heb het niet gezien. SBS moet doen wat zij willen, ik heb dat vandaag helemaal achter me gelaten."