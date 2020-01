Schade aan veld Trynwâlden toch niet door carbid, maar waar wel door?

Maandag komt er iemand langs die er meer verstand van heeft, zegt Bakker. "Dan wordt het echt in kaart gebracht. Maar het is sowieso door brand gekomen, het is een gigantisch grote plek. Maar wat het geweest is, daarover tasten we nog in het duister."

Waarschijnlijk is de schade ontstaan op oudjaarsdag of oudejaarsnacht. En omdat er die dag mensen waren gezien die aan het carbidschieten waren op de parkeerplaats bij het sportpark, dat de club eerst dat dat de oorzaak was. Maar dat lijkt nu dus toch niet zo te zijn.

"Klap in ons gezicht"

De schade komt hard aan bij de club. "Je denkt dat je alles veilig en in vertrouwen achter kunt laten. En vrijwilligers houden het hier altijd netjes bij. Dit nieuwe veld hadden we pas sinds 2,5 jaar, we waren er ontzettend trots op. Dus dit is een klap in ons gezicht."