Rondreizend kunstwerk over containerramp onthuld op Terschelling

"Het kunstwerk stelt een container voor die gevuld is met afval van de MSC Zoe die aangespoeld is op het strand", legt Ewout van Galen van Stichting De Noordzee uit. Meerdere eilanders hebben afval voor het kunstwerk beschikbaar gesteld. Het kunstwerk gaat rondreizen, zodat de grote ramp onder de ogen van de mensen komt. "Vandaag is het en jaar geleden 342 containers aanspoelden op het strand. Met het kunstwerk willen we aandacht vragen voor het feit dat er een jaar na dato nog 800.000 kilo in zee ligt."

Opruimen en voorkomen

Van Galen is er duidelijk in. "Wij willen dat dit opgeruimd wordt, want wij staan voor een schone en gezonde Noordzee. Ook willen we aandacht voor preventiemaatregelen in containervervoer, zodat zo'n ramp nooit weer gebeurt. Dan gaat het over verscherpt toezicht voor het vastzetten, beter laden en wegen van containers. Dat soort maatregelen juichen we erg toe."