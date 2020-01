Nieuwe containerramp valt niet uit te sluiten, zegt burgemeester Wassink van Terschelling

Geen structurele veranderingen dus. Wassink hoopt dat iedereen daarom zelf wat scherper is. "Voor al die bedrijven is dit een zware en dure les geweest. Bij stormachtig weer zal iedereen nog wel eens extra goed kijken of het spul wel goed vast zit."

Minder plastic kopen

Wie in elk geval scherper zijn, zijn de eilanders en de gasten, volgens de burgemeester. Het is onder andere zaak om minder plastic te kopen, zodat er minder op zee wordt vervoerd. "Vorig jaar was een mooie wake-upcall voor ons allemaal, want sindsdien beseffen we wat er boven de eilanden allemaal vervoerd wordt. We hebben geconstateerd dat dat veel rommel is. De Waddenvereniging heeft sinds deze week een nieuw initiatief: Wad Minder: denk erover na of je alles wel moet kopen wat je normaal koopt. Dat lijkt me een heel goed initiatief, want we moeten allemaal iets veranderen."

Het eiland ondervindt de gevolgen van de containerramp nog elke dag. "Zeker bij stormachtig weer stroomt er weer rotzooi aan", zegt Wassink. "Er is echt wel een inspanning geleverd om spul boven water te halen, maar dat is niet volledig gelukt. Bovendien zijn er meer schepen die rommel verliezen, je kunt hier wat dat betreft eigenlijk wel elke dag iets doen."