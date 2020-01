Klaas Schotanus en Willem Brouwer maken seizoen af bij Harkemase Boys

De 36-jarige Schotanus heeft vijf jaar lang voor Harkemase Boys gespeeld. In zijn eerste jaren was Brouwer (56) toen zijn trainer. Vorig jaar was Schotanus al assistent-trainer bij Harkemase Boys. De laatste paar wedstrijden van vorig seizoen was Schotanus al eindverantwoordelijke, nadat toenmalig trainer Tieme Klompe was opgestapt. Na vorig seizoen stopte Schotanus ook, omdat hij het werk als trainer niet langer kon combineren met zijn privéleven.

Brouwer speelde van 1998 tot 2002 voor de Harkieten. Van 2012 tot en met 2014 was Brouwer ook al trainer van de club.

Donderdag eerste training

Schotanus en Brouwer staan donderdagavond al voor de groep bij de eerste training van de tweede seizoenshelft. Komende zaterdag speelt Harkemase Boys een oefenwedstrijd tegen Bedum, een week later staat de derby tegen ONS Sneek op het programma.