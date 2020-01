A7 tussen Zurich-Bolsward volgende week dicht door werk aan windpark

Het windpark is het grootste windpark van de wereld dat in binnenwater, het IJsselmeer, wordt aangelegd. Er komen 89 windturbines in clustervorm. Het zal op termijn voor 50.000 huishoudens stroom leveren. Het draagt daarmee voor ruim 70 procent aan de Friese doelstelling voor windenergie in 2020. Nog dit jaar zullen de eerste windmolens in het park al werken.

Omleidingen

Van dinsdag 7 januari 21.00 tot donderdag 9 januari 06.00 uur is de A7 in de richting van Bolsward tussen Zurich en de afslag Witmarsum/Makkum (afrit 16) dicht. Het verkeer in de richting van Witmarsum/Makkum kan omrijden over Kimswerd en Arum. Verkeer naar Bolsward/Sneek kan over de provinciale weg naar Harlingen, Franeker, Winsum en Wommels.

Vanaf 11 januari 08.00 uur tot 13 januari 06.00 uur is de A7 tussen afslag Witmarsum/Makkum (afrit 16) en Bolsward dicht. Het verkeer richting Bolsward/Sneek kan omrijden via de Oude Rijksweg langs de A7.