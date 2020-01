Heerenveen schat vuurwerkschade aan bebording en vuilnisbakken op 5.000 euro

Vorig jaar was de schade in de gemeente Heerenveen ook ongeveer 5.000 euro.

Het Verbond van Verzekeraars schat de landelijke schade aan woningen en auto's op 15 miljoen euro. Dat wordt waarschijnlijk nog wat hoger, want brandschade aan bedrijfspanden is in die schatting nog niet meegenomen. Vorig jaar was de schade landelijk ook tussen de 15 en 20 miljoen euro.