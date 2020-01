Milieujutter blikt terug op containerramp: "Het had gesneeuwd, maar dan met plastic"

Bosma kon bijna niet geloven wat hij aantrof toen hij op 2 januari 2019 op het strand van Terschelling kwam. "Heel veel vuil. Het had gesneeuwd, maar dan met plastic. Heel veel troep over het hele strand. Ik had nog nooit zoveel rommel gezien."

Toch ziet de milieujutter de positieve kant in van de containerramp met de MSC Zoe. "Ik denk dat de regering nu ook wel weet dat er wat moet gebeuren." Volgens hem moet de vaarroute voor de grote schepen anders en moeten de opruimers worden betaald. "Wij doen het nu vrijwillig allemaal, maar dat moet eigenlijk veranderen."

Bosma merkt dat er in elk geval al iets is veranderd op Terschelling. Er liggen vuilniszakken bij de strandopgangen. Mensen kunnen die meenemen en tijdens het wandelen rommel erin doen. "Die worden regelmatig gebruikt. Dan krijgen we een melding dat het materiaal is opgehaald en waar het staat. Dat is aanmerkelijk toegenomen."

Het is echter een probleem dat wereldwijd moet worden aangepakt, zegt Bosma. "We moeten stoppen met te veel consumeren en te veel kopen. En beter op onze grondstoffen passen."