Europese subsidie voor kantine Burgum: sport en gemeenschap bijeen

FC Burgum is de fusieclub die vorig jaar ontstond uit zaterdagclub BCV en zondagvereniging Burgum. "Wij zijn mooi op schema, na de zomer zijn we begonnen en in september 2020 met het klaar zijn," legt projectleider Jaap van Bruggen uit. "Het geld is niet alleen voor de kantine, er moet meer mee worden gedaan. Wij brengen een aantal kantines bij elkaar. De oude Westermar is afgebrand. De 21 verenigingen die de oude sporthal gebruiken en de nieuwe voetbalclub kunnen nu één nieuwe kantine gebruiken. Het moet een ontmoetingsplek zijn, met sociale interactie en activiteiten. Het moet de huiskamer van Burgum worden."

Voetbal en buurtvereniging

Dat betekent ook dat de kantine de deuren vaak open heeft. "De kantine is altijd open, 's ochtends beginnen de scholen hier te sporten en 's avonds tot een uur of elf zijn de binnensporten en voetbal hier actief. Er kunnen voorzieningen komen voor huiswerkbegeleiding, maar ook vergaderruimte voor de buurt, activiteiten die de interactie tussen de clubs helpen. Zo kan iedereen elkaar helpen."

Voorzieningen bijeen

Er is samenwerking gezocht met het asielzoekerscentrum in de buurt. "Zij zijn ook onderdeel van onze sociale gemeenschap. De voorzieningen komen nu ook wat meer bij elkaar. Wij hadden maar een klein parkeerterrein en het AZC is ook bezig met nieuwbouw en daarom hebben we nu samen een parkeerplaats gemaakt voor 300 auto's in plaats van 150."

Volgens Van Bruggen is er ook zoveel mogelijk geprobeerd de horeca van Burgum mee te krijgen. Horecagelegenheden zijn niet altijd bij met de komst van een dergelijke kantine. "De kunst is om niet tegenover elkaar, maar naast elkaar te staan," zegt Van Bruggen. "In deze sporthal kunnen ook grote evenementen plaatsvinden, dus de horeca kunnen ook profiteren van de ruimte."