De Bijbel lezen in één week: YouTuber-jongerenwerker Jeroen probeert het

Het gaat om ruim 1.700 pagina's in zo'n 80 uur, heeft Voor 't Hekke uitgerekend . "Als je een boek leest, moet je niet alleen de favoriete, leuke onderdelen. Dan lees je hem helemaal. Het is een oud boek, maar als je het leest zul je ontdekken dat het nog heel relevant is. We willen jongeren inspireren om het boek eens wat vaker uit de kast te pakken."

'Geen weg terug'

Online-jongerenwerker Voor 't Hekke krijgt steun van diverse meelezers, zoals dj Roberto Rosso en presentator Jan van den Bosch. Hij wilde zelf de Bijbel al langer eens van kaft tot kaft lezen. Hij heeft eerder geprobeerd het boek in een jaar te lezen, maar dat voornemen mislukte. Voor 't Hekke: "Ik kan het voor mezelf doen, maar dan heb je geen stok achter de deur. Als je het voor YouTube doet, is er geen weg terug." Nu probeert hij het in één week, van 8.00 uur 's ochtends tot 00.00 uur 's avonds in zijn studio.

Challenge

De challenge van Jeroen voor 't Hekke is te volgen op het kanaal van Stronglife op YouTube. Deze stichting probeert jongeren te helpen in hun geloof door gebruik te maken van online media. Jongeren kunnen ook meedoen aan de actie via de sociale media van Stronglife en kunnen met challenges kans maken op een jongerenbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap, in gewone taal.