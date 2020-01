Milou Bosscher is topsporter op haar eigen wijze: ze blijft knokken

Dat artsen de boodschap geven dat er niets meer mogelijk is, vindt Milou een slechte zaak. Dat werkt niet motiverend en ontneemt je alle moed om te vechten. "Ik dacht, dat kan niet. Dus ik wilde bewijzen dat ik wel weer wat kan. Ik ben een topsporter en geef niet gauw op," zegt ze zelf. Dat haar topsportmentaliteit haar zo ver heeft gebracht is haar eigen verdienste, maar mensen die wat kwetsbaarder zijn kan door zulke boodschappen alle moed worden ontnomen.

Weer gevoel in haar lichaam

Milou heeft hard gewerkt om weer vooruit te komen. Vier jaar lang revalideren en heel hard werken leverde resultaat op. Waar artsen haar vertelden dat ze nooit weer iets zou kunnen bewegen is het haar gelukt om haar armen weer te bewegen en ook haar duim en wijsvinger kan ze een beetje bewegen. Daarnaast heeft ze ook weer gevoel in haar lichaam. Anders dan bij gewone mensen, maar er is weer gevoel en dat geeft hoop aan de 17-jarige CIOS-studente.

Terug bij de sport

Want niet alleen in revalideren is ze heel fanatiek. Milou is ook begonnen aan de opleiding van het CIOS. Ze loopt stage op een school en is weer betrokken bij het trampolinespringen. Ze is ook weer te vinden in de turnhal in Heerenveen en helpt met trainingen. Ze is erg blij dat ze weer bij haar oude teammaatjes is en een rol kan spelen in haar geliefde sport. Het is niet confronterend.

Dromen voor 2020

In het jaar 2020 hoopt Milou nog verder te revalideren en ook wil ze proberen een opleiding te doen om jurylid te worden bij het trampolinespringen. Genoeg dromen om waar te maken.