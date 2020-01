MSC Zoe een jaar later: nog veel vragen onbeantwoord

Uit gesprekken met Rijkswaterstaat blijkt bovendien dat de dienst niet over meer informatie beschikt dan deze, en op basis daarvan de opruimactie aanstuurt. Twee van de 342 containers bevatten de gevaarlijke producten waterstofperoxide en lithiumbatterijen. Naar deze containers wordt met extra aandacht gezocht. Vrijwilligers op de stranden worden in de dagen na de ramp, als de spontane opruimacties groter en groter worden, ook gewaarschuwd voor deze stoffen. De beschadigde containers die aan boord zijn blijven staan, staan niet op de lijst van Rijkswaterstaat. Met hun eventueel gevaarlijke inhoud wordt geen rekening gehouden bij de opruimactie.

De Onderzoeksraad verwacht in het voorjaar van 2020 met een eindrapport te komen. Het onderzoek richt zich vooral op de gevolgen van het overboord slaan van de containers, op de route die het schip aflegde, en de situatie in het gebied. Uit het onderzoek moeten aanbevelingen over de veiligheid voortkomen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is op vragen van Kamerleden over eventuele veranderingen in de regels voor schepen die voor de Nederlandse kust varen nog niet ingegaan. Zij wil eerst het onderzoek van de OVV afwachten.

Strafrechtelijk onderzoek

Het OM stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het OM stuurt daarin de Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport aan. Uit het onderzoek moet blijken wie verantwoordelijk is voor het vallen van de containers en of de wet is overtreden op de route die de Zoe aflegde in de rampnacht. Het is nog niet bekend wanneer dit onderzoek afgerond is.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) herhaalt in het voorjaar van 2019 een onderzoek dat de dienst in 2009 ook al uitvoerde. Na de ramp met de MSC Zoe zijn vermoedens gerezen dat containers op schepen beter vastgezet kunnen worden. Over de kwaliteit van dit zogenaamde sjorren maakt oud-burgemeester van Ameland Albert de Hoop zich al jaren zorgen. Ook uit het onderzoek van Omrop Fryslân en RTV Noord blijkt dat hier twijfels over bestaan.

De ILT controleert in de eerste helft van afgelopen jaar 69 schepen alleen op het sjorren van de containers. Het rapport dat duidelijk moet maken of en hoe hier verbetering in te behalen is, laat op zich wachten. De publicatie ervan schuift de inspectie al sinds de zomer voor zich uit. Onduidelijk blijft dus of er in Nederlandse havens goed of slecht gesjord wordt. De Noordelijke omroepen proberen ook op deze informatie al enige tijd de hand te leggen.