'Vraagelkaar' moet Ooststellingwervers dichter bij elkaar brengen

"Ik heb een jaar of drie onderzoek gedaan naar hoe je mensen wat dichter bij elkaar kunt brengen. En dat het gaat passen als een soort ritssluiting. Daar is uiteindelijk het idee Vraagelkaar uit gekomen," legt initiatiefnemer Janet Turkstra uit. "Via de website kun je aangeven wie je bent, wat je leuk vindt om te doen en of je meer betekenis in je leven zou willen. Dan kijken wij of daar mensen bij passen, of je gaat zelf op zoek."

Ontmoetingsactiviteiten

Dat is niet het enige. "Je kunt ook deelnemen aan activiteiten die we organiseren, zo rijden we met een gelukscaravan over de markt. Of naar een Vraagelkaar-café of een gelukscarrousel komen om andere mensen te ontmoeten en genieten van workshops en een high tea. Het is een stap om andere mensen te leren kennen, om samen te wandelen, naar een café te gaan of een kaartje te leggen." In Ooststellingwerf staan al verschillende activiteiten op de planning. "Op 9 januari hebben we in Ooststellingwerf een Vraagelkaar-café en vandaag staan we op de markt en in de Albert Heijn in Oosterwolde, en op 6 januari staan we daar ook."

Turkstra liep al lang met het idee rond. "Ik heb het een jaar of tien geleden bedacht, er liggen heel wat dingen die ik in het verleden deed aan ten grondslag. Ik deed fusies en reorganisaties en op een gegeven moment zag ik zoveel mensen lang elkaar heen leven. Ik vroeg me af hoe we ervoor kunnen zorgen dat we weer wat socialer worden. Ik kom zelf uit een heel sociaal nest, daar heb ik goede herinneringen aan. Daarom wilde ik dit opzetten."

Smallingerland

In de gemeente Smallingerland bleek al dat het succesvol kan zijn. "Mensen kennen elkaar misschien al lang, maar dat betekent niet dat mensen ook echt wat samen doen. Wij zijn ook erg actief in Drachten, waar ik zelf geboren ben. In Drachten hadden we een inspiratieworkshop in een kerk, daar waren vier dames die elkaar al 20-30 jaar groetten, maar pas toen bleek dat ze eigenlijk wel van dezelfde dingen houden. Zij zijn allemaal leuke dingen gaan doen, en inmiddels zijn ze al een paar jaar goede vriendinnen," zegt Turkstra.