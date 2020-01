Burgemeester na stille tocht voor Roan: "Het verdriet is onmetelijk"

Roan Brilstra werd op 22 december neergestoken aan de Zuidkade in Drachten. Een week later overleed hij in het ziekenhuis. De burgemeester spreekt over gevoelens van onmacht. "Er gebeurt heel veel waarvan we denken: waarom? Hoe kan het? Dat is hierbij ook zo. Ik voel zelf ook het verdriet, de onmacht en ook de woede."

'Praat erover'

"Dit had niet mogen gebeuren. maar het is gebeurd", zei Rijpstra. "Roan is er niet meer. Het betekent ook dat er nu een periode komt dat jullie er moeten zijn voor de familie en voor elkaar. Praat erover. Ook op de scholen, alsjeblieft. En ook met ons, met de gemeente. De deur staat open."