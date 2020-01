Ultra-atleet Stefan van der Pal zwemt bij Elfstedentocht eerst via Dokkum

Over wanneer de atleet uit Leeuwarden de Elfstedentocht dit jaar zwemt, wil hij zich nog niet uitlaten. "We willen op de juiste manier in gesprek gaan met iedereen en op het juiste moment, dat wij kiezen, bekendmaken wanneer het zal zijn", zegt Van der Pal. Hij is ook al druk in training. In december heeft hij al een monstertraining gehad en ook op nieuwjaarsdag ligt hij in het water.

Schoolkinderen bij de tocht betrekken

Ook schoolkinderen worden bij de tocht betrokken. Van der Pal weet nog niet precies hoe, maar dat komt later. Hij wil iets met de schoolkinderen, omdat hij en z'n vrouw ook in het onderwijs werken.