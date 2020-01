Arjan Stroetinga onttroond als nationaal kampioen marathonschaatsen

Het was een wedstrijd zonder veel hoogtepunten. De ploegen AB-Vakwerk en Royal A-ware, die de meeste favorieten in huis hadden, hielden het tempo hoog en zorgden ervoor dat er bijna niemand kon ontsnappen. Na 44 rondjes was er een valpartij met Bob de Vries en Robert Bovenhuis als slachtoffers. Zij stapten allbei uit de race, wat betekende dat Stroetinga twee knechten kwijt was.

Dat was in het voordeel van AB-Vakwerk, de ploeg van twee grote concurrenten van Stroetinga: Gary Hekman en Bart Hoolwerf.

Stroetinga had Jorrit Bergsma nog wel als ploeggenoot voorin zitten. Bergsma voerde twee rondjes voor het einde het tempo op, met Stroetinga in z'n rug. Een half rondje voor het eind ging Stroetinga aan, maar na een duel in de laatste bocht met Hekman lag hij op achterstand. Dat kon hij niet meer goedmaken op het laatste rechte stuk.

Het is voor de 31-jarige Hekman zijn eerste nationale titel.