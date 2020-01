Groenewoud en Kamminga op podium bij NK, Schouten wint en evenaart Keulen-Deelstra

Vroeg in de wedstrijd was er een kopgroepje van vier, met daarin twee Friezinnen: Merel Bosma en Marijke Groenewoud. Zij lieten zich terugzakken en ook de rest van het groepje hield de voorsprong niet vast.

Kleibeuker haalt kopgroepen terug

Daarna ontstond een grotere kopgroep: zeven schaatssters pakten een redelijke voorsprong. Yvonne Nauta zat er ook bij. Maar de ploeg Royal A-ware van topfavoriet Irene Schouten controleerde alles. Schoutens ploeggenoot Carien Kleibeuker liet het verschil niet groot worden. De ploeg wilde graag een massastart, want daarop is Schouten al seizoenen lang de sterkste.

Na zeventig van de honderd rondjes was de kopgroep weer bijgehaald. En er kwamen meer aanvallen, maar steeds gold hetzelfde: alle aanvallen waren na een paar rondjes geneutraliseerd, grotendeels door toedoen van Kleibeuker.

Schouten verzilvert ideale positie

In de laatste tien rondjes zat het hele peloton bij elkaar. Schouten zat in ideale positie en die verzilverde ze ook. In de eindsprint nam ze al snel een voorsprong op Groenewoud en Kamminga. Dat waren de enige twee die nog een beetje in de buurt van Schouten konden blijven, maar ze kwamen er niet meer voorbij.