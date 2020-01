Johannes Kramer In Noardeast: "Gemeente met mooi platteland en prachtige stad"

Met ingang van komende maandag is Johannes Kramer de derde FNP-burgemeester in de geschiedenis van Fryslân. Na Theunis Piersma in Wûnseradiel en Gerben Gerbrandy in Achtkarspelen heeft Kramer de ambtsketen om in Noardeast-Fryslân. Die neemt hij over van waarnemend burgemeester Hayo Apotheker. Voor het stadhuis in Dokkum kijkt Kramer terug op een bewogen periode als gedeputeerde en vooruit op zijn burgemeesterschap.