Kunstgrasveld VC Trynwâlden beschadigd, mogelijk door carbidschieten

Er zijn op oudjaarsdag wat mensen gezien die aan het carbidschieten waren op de parkeerplaats van Kaetsjemuoilân, het sportpark van de club. "Blijkbaar was er geen ruimte meer over op een stukje weiland ergens in de buurt, dus dan ga je maar op de parkeerplaats carbidschieten, met waarschijnlijk als gevolg dat het kunstgras zwaar is beschadigd", schrijft de club op Facebook.

De club zegt wel dat het niet zeker is dat de schade is veroorzaakt door carbidschieten. Ze roepen mensen die meer weten op om zich te melden. De club gaat donderdag in gesprek met de gemeente. Ze weten nog niet wat de kosten van de schade zijn.