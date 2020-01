Nieuwjaarsstunters De Folgeren hebben oplossing voor stikstofprobleem

De stikstofproblematiek zou op te lossen zijn met gratis openbaar vervoer. Daarmee zouden de boeren als 'stiktstof-uitstoters' worden vrijgespeeld. De oudejaarsploeg heeft zeker een half uur zitten broeden op het idee voor deze stunt, zegt voorzitter Leon Bouma van Vrijstaat Folgeren schetsend. Daarna moest er natuurlijk wel het een en ander worden meegenomen zonder dat de eigenaren er iets van merkten. Dat lukte en de drie eigenaren weten nu waar hun bussen, tram en paarden gebleven zijn.

Vorig jaar haalde de ploeg race-auto's naar De Folgeren. In voorgaande jaren klonk er altijd muziek bij de presentatie van de nieuwjaarsstunts in De Folgeren. Nu is er geen muziek, uit respect voor de 16-jarige jongen die onlangs overleed na een steekpartij in Drachten.