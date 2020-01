Drukkere jaarwisseling bij ziekenhuizen, brandweer heeft het iets rustiger

In het Medisch Centrum Leeuwarden zijn zes vuurwerkslachtoffers behandeld. Zij hadden vooral letsel aan hun gezicht of aan hun ogen. Vijf patiënten kwamen binnen met een alcoholvergiftiging.

De drukte in ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen kwam vooral door de kettingbotsingen aan het begin van de avond op de A32 en de A7. In het ziekenhuis in Heerenveen werden geen vuurwerkslachtoffers binnengebracht, maar wel mensen met een vergiftiging door drugs en/of alcohol.

Nij Smellinghe in Drachten moest één vuurwerkslachtoffer behandelen en drie mensen met een alcoholvergiftiging.

Grootste brandweerinzet bij kettingbotsingen

De brandweer had het iets rustiger dan vorig jaar. De brandweerlieden moesten 83 keer in actie komen. De grootste inzet was bij de botsingen op de A32 en de A7.