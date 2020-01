LIVE: 'In fleanende start' bij Friese nieuwjaarsduiken

Verslaggever Simone Scheffer is bij de nieuwjaarsduik op het strand van Lemmer. Geert van Tuinen is bij het natuurzwembad in Jubbega. Omrop Fryslân deelt blauwe 'Set him op'-mutsen uit bij de nieuwjaarsduiken. In het programma ook aandacht voor het NK marathon yin Enschede. Bij het lichkunstwerk Elfstedenkruis over de Bonkevaart bij Leeuwarden spreken we met Syb van der Ploeg over mee zwemmen met Maarten van der Weijden en over dertig jaar De Kast.

Verder: