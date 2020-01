OMROP TIP: Nieuw kanaal met alleen Friestalige muziek

Alleen naar Friestalige muziek luisteren? Dat kan met het nieuwe online muziekkanaal Alles Frysk van Omrop Fryslân. Alles Frysk is te beluisteren op Omropfryslan.nl/AllesFrysk, in de Omrop-app en op wifi-radio's. Alles Frysk wer op oudejaarsdag gelanceerd in de live uitzending van de Friese top 100. Op it online kanaal is 24 uren per dag muziek van Friese artiesten te horen.