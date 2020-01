Terug bij de brug: Maarten van der Weijden en mevrouw Dijkstra uit Kimswert

Het was 's ochtends vroeg op 22 juni toen vrouw Dijkstra op de brug in Kimswerd stond. Ze had de hele nacht amper geslapen, omdat ze bang was hem te missen: de man die voor onderzoek naar kanker de Elfstedentocht zwom. Het was erg emotioneel voor haar. In haar eigen familie heeft ze het nodige meegemaakt als het om kanker gaat. De maandag na de doorkomst van Maarten moest ze ook nog naar een crematie. Dat maakte de tocht voor haar extra emotioneel.

Omrop Fryslân-verslaggeefster Johanna Brinkman stond ook op de brug. Ze had vrouw Dijkstra zien staan met een paar andere vrouwen en ze dacht dat het mooi zou zijn om met haar te praten.

Kwetsbaar

En toen begon het gesprek. Op de vraag waarom ze zo vroeg was opgestaan, begon mevrouw Dijkstra te vertellen. Het ging dwars voor het televisiebeeld heen. Veel mensen die het zagen, voelden met haar mee en lieten ook hun de tranen de vrije loop. Dat was ook zo voor de verslaggeefster. Het raakte haar in haar hart. Er ontstond een prachtig gesprek.

Mevrouw Dijkstra beschreef op een erg kwetsbare wijze met emotionele stem dat ze het zo geweldig vond wat Maarten deed voor alle mensen die met kanker te maken hebben. De andere kant van het verhaal gaf ze ook aan. We leven in zo'n rijk land, zei ze. En dan moet zo'n jongen toch nog dit doen om geld bijeen te zamelen voor onderzoek. Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn.

'Alles kwam bij elkaar in dat gesprek'

Toen het gesprek afgelopen was, draaide de camera nog even door. Het moment dat Johanna haar ogen ook droog veegde en mevrouw Dijkstra een dikke knuffel gaf, was misschien wel een van de mooiste momenten van de tocht. Maarten van der Wijden vond het 't mooiste interview van de vier dagen, zo zei hij. "Alles kwam bij elkaar in dat gesprek." Het was een gesprek dat bleef hangen.