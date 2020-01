A32 bij Akkrum lang dicht vanwege onderzoek naar dodelijke aanrijding

Het slachtoffer is een 58-jarige vrouw uit Dokkum. Dat meldt de politie. Ze kwam om het leven bij een kettingbotsing, waar tientallen auto's bij betrokken waren.

Op het moment van de botsing was het zeer mistig. Even later was er op de A7 bij Heerenveen ook een kettingbotsing. Daar raakten acht mensen bij gewond.